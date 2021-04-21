Haberler Aydın Bayrağı söken şüpheli hakkında karar verildi!

Bayrağı söken şüpheli hakkında karar verildi!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir işyerine ait bayrağı duvardan söken şüpheli çıkarıldığı mahkemece adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliyeye girdiği esnada M.Ö. basın mensuplarının "Bayrağı neden yırttınız?" sorusuna "çok sevdiğimden" cevabını vermişti.

21.04.2021, 19:16 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021, 19:25