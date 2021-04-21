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Haberler Aydın Bayrağı söken şüpheli hakkında karar verildi!

Bayrağı söken şüpheli hakkında karar verildi!

'ın ilçesinde bir işyerine ait bayrağı duvardan söken şüpheli çıkarıldığı mahkemece adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliyeye girdiği esnada M.Ö. basın mensuplarının "Bayrağı neden yırttınız?" sorusuna "çok sevdiğimden" cevabını vermişti.

Bayrağı söken şüpheli hakkında karar verildi!

21.04.2021, 19:16 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021, 19:25

Geçtiğimiz günlerde, Alacamescit Mahallesi Sönmez Sokak üzerinde bir işyerine ait Türk Bayrağını duvardan indiren şüpheli kısa süre içerisinde tespit edilmiş, yapılan operasyonla yakalanmıştı.

Adliyeye girdiği esnada basın mensuplarının "Bayrağı neden yırttınız?" sorusuna "çok sevdiğimden" cevabını veren M.Ö. çıkarıldığı mahkemece adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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