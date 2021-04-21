Geçtiğimiz günlerde, Alacamescit Mahallesi Sönmez Sokak üzerinde bir işyerine ait Türk Bayrağını duvardan indiren şüpheli kısa süre içerisinde tespit edilmiş, yapılan operasyonla yakalanmıştı.
Adliyeye girdiği esnada basın mensuplarının "Bayrağı neden yırttınız?" sorusuna "çok sevdiğimden" cevabını veren M.Ö. çıkarıldığı mahkemece adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bayrağı söken şüpheli hakkında karar verildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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