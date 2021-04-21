Jandarma, yavru köpeğe yaşam eli uzattı

AYDIN Efeler'e bağlı Mesutlu Mahallesi'nde devriye sırasında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kenarında yaralı bir sokak köpeği yavrusu görüldü. İhbar üzerine bölgeye Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekipler tarafından gerekli müdahalede bulunulan yavru köpek, muayene ve tedavisinin yapılması amacıyla Hayvan Bakım Beslenme ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

■ İHSAN KARATAŞ