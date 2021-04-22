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Haberler Aydın Asırlık atölyenin 71’lik ustası

Asırlık atölyenin 71’lik ustası

Asırlık atölyenin 71’lik ustası

22.4.2021

AYDIN'IN Karacasu ilçesinde çömlek ustası Ahmet Altınçöp (71), 50 metrekarelik işyerinde ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürüyor. Çocuk yaşlarda babasına ait atölyede çalışmaya başlayan Altınçöp, babasının vefatının ardından aynı iş yerinde mesleğini sürdürdü. Bir asırdır ayakta duran atölyedeki çömlek makinesinin sesini susturmayan yaşlı adam, hayat verdiği kilden sürahi, bardak, kül tablası ve tabak gibi hediyelik eşyalar yapıyor.
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