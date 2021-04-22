Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 sokakta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantina başlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, izolasyon kurallarına uyulmaması, ev ziyaretlerinin devam etmesi ve vaka sayısındaki artış sebebiyle Kirazlı Mahallesi'ndeki 2 sokakta, karantina uygulaması başlatıldığı kaydedildi.
Sokakların giriş çıkışlarında jandarma ekiplerinin görev yaptığı bildirildi.
Kuşadası’nda 2 sokak karantinaya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.