Minibüs yoldan çıktı, kamyonet devrildi

AYDIN'DA hurda yüklü kamyonet ile işçileri taşıyan servis minibüsünün çarpışmasının ardından ortalık savaş alanına döndü. Kaza, Aydınİzmir Karayolu Erbeyli Mahallesi girişinde meydana geldi.

GERMENCİK'TEN İncirliova istikametine seyir halindeki Aydın G'nin kullandığı hurda yüklü kamyonet, traktöre çarpmamak için direksiyon kırarak karşı şeride geçti. Kamyonet, karşı yönden gelen Akın Duman idaresindeki servis minibüsüne çarptı. Kaza sonucu minibüs, yoldan çıkarak şarampole yuvarlanırken kamyonet ise takla atarak devrildi.

MİNİBÜS sürücüsü Akın Duman'ı sıkıştığı yerden itfaiye ve sağlık ekipleri çıkardı. Kazada ağır yaralanan Duman ile birlikte yaralılar Tamer A. ve Oğuzhan S. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

YANLIŞ BİLGİ VERDİ

KAZAYA karışan kamyonetin sürücüsünü arayan jandarma ekiplerine, bölgede bulunan Emirkan G, kamyoneti babası Aydın G'nin kullandığını söyledi. Ancak minibüsteki yolcuların, sürücünün Emirkan G. olduğunu söylemeleri üzerine baba ve oğlu gözaltına alındı.

■ KAZIM YÖRÜKCE