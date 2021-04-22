Türk bayrağını yere attı, gözaltına alındı

AYDIN'IN Kuşadası ilçesi Alacamescit Mahallesi'nde bir marketin camında asılı duran Türk bayrağı, yoldan geçen bir şahıs tarafından sökülerek yere atıldı. O anlar iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından Türk bayrağına yapılan hakaret tepki topladı. İşyerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli Murat Ö'yü gözaltına aldı.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliyeye girdiği esnada M.Ö. basın mensuplarının "Bayrağı neden yırttınız?" sorusuna "çok sevdiğimden" cevabını vermişti.

■ İBRAHİM UZUN