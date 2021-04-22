Uyuşturucuyu vites kutusuna zulalamışlar

AYDIN'IN Efeler ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde 500 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis ekipleri, Meşrutiyet Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde uyuşturucu köpeği Tina ile arama yapıldı. Aramada otomobilin vites kutusuna saklanmış 500 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan M.D, B.A. ve H.Y. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

■ İHSAN KARATAŞ