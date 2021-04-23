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Haberler Aydın İçtiği kolonyadan zehirlenerek öldü

İçtiği kolonyadan zehirlenerek öldü

İçtiği kolonyadan zehirlenerek öldü

23.4.2021

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde kolonya içen Mehmet Akün (45) hayatını kaybetti. Sümer Mahallesi'ndeki evinde kolonya içen Mehmet Akün zehirlendi. Görme kaybı yaşayan Akün, ablasının yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Mehmet Akün, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Akün'ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin anlaşılması için otopsiye gönderildi.

■ ÜMİT ÖZMEN

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