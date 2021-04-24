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Haberler Aydın Aydın'da 3.8 büyüklüğünde deprem

'da 3.8 büyüklüğünde deprem

'ın açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Kuşadası'nın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi.

Aydın'da 3.8 büyüklüğünde deprem

24.04.2021, 08:37

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 01.53'te merkez üssü Kuşadası Körfezi olan Aydın'nın Kuşadası ilçesine 4.64 km kilometre açığında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 8.84 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Kuşadası'nın yanı sıra çevre ilçelerden de hafif şekilde hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.

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