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Aydın'da şaşırtan görüntü! Kimse ne yaptığını anlayamadı

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşlı bir adamın, motosikletinin arkasına bağladığı yatağı uzun bir süre sürükleyerek götürmesi şaşkınlık yaşattı. Zaman zaman düşme tehlikesi de yaşadığı öğrenilen yaşlı adamın yaptığına kimse anlam veremedi.