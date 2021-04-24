Umutlu bekleyiş hüzne dönüştü

AYDIN'IN Efeler ilçesinde refüje çarparak devrilen beton mikserinde sıkışan sürücü Olcay Tumanga (34) hayatını kaybederken, yan koltukta oturan Muzaffer Ateş yaralandı. Kaza, Aydın-İzmir otoyolu Muğla bağlantı yolunda meydana geldi. Çimento fabrikasında çalışan Olcay Tumanga idaresindeki beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yan refüje çarpıp devrildi.

ÇALIŞMALARI İZLEDİLER

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, beton mikserinde sıkışan 2 kişiyi kurtarmak için büyük çaba sarf etti. Kazayı öğrenen mesai arkadaşları da kaza yerine akın ederken kurtarma çalışmalarını umutla takip etti. Ancak zaman ilerledikçe umutlar yerini hüzne bıraktı.

Direksiyon başında sıkışan sürücü Olcay Tumanga'nın tonlarca ağırlığındaki beton mikserinin altından cansız bedeni çıkarıldı. Yan koltukta yolcu olarak bulunan Muzaffer Ateş ise itfaiye ve sağlık ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu çıkarıldı. Ateş, hastanede tedavi altına alındı.

■ KAZIM YÖRÜKCE