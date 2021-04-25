AYDIN merkezli üç ilde petrol istasyonları ve döviz bürolarında sahte 50 euro veren çete yakalandı. 4 şüpheli gözaltına alınırken 17 sahte 50 euro ele geçti. Denizli'de bir alışverişte sahte 50 euro kullanıldığını fark eden işyeri sahibi, polise bildirdi. Şüphelilerin daha önce yine petrol istasyonu, döviz bürosu ve çeşitli yerlerde sahte para kullandığı belirlendi. Kimlikleri tespit edilen çeteye yönelik eşzamanlı operasyon düzenleyen polis, Denizli'de 3, Aydın'da ise 1 şüpheliyi yakaladı
Aydın’da sahte 50 Euro ile alışveriş yaptılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.