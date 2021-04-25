Aydın’da sahte 50 Euro ile alışveriş yaptılar

AYDIN merkezli üç ilde petrol istasyonları ve döviz bürolarında sahte 50 euro veren çete yakalandı. 4 şüpheli gözaltına alınırken 17 sahte 50 euro ele geçti. Denizli'de bir alışverişte sahte 50 euro kullanıldığını fark eden işyeri sahibi, polise bildirdi. Şüphelilerin daha önce yine petrol istasyonu, döviz bürosu ve çeşitli yerlerde sahte para kullandığı belirlendi. Kimlikleri tespit edilen çeteye yönelik eşzamanlı operasyon düzenleyen polis, Denizli'de 3, Aydın'da ise 1 şüpheliyi yakaladı

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