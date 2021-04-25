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Haberler Aydın Aydın’da virüs yüzünden üç kişi hayatını kaybetti

’da virüs yüzünden üç kişi hayatını kaybetti

Aydın’da virüs yüzünden üç kişi hayatını kaybetti

25.4.2021

AYDIN'DA korona virüsü nedeniyle 3 kişi daha öldü. Yenipazar'da yaşayan Hüseyin Kahraman bir süre önce virüse yakalandı. Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kahraman tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kahraman'ın acı kaybı sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu. Çine'ye bağlı Şevketiye mahallesinde oturan Mustafa Ağaçdelen ise PCR testi pozitif çıktıktan sonra durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Ağaçdelen yaşamını yitirdi. Çaltı mahallesinde yaşayan Sabiha Akbaş da korona virüsünün kurbanı oldu. Aydın'da yaşanan ölümler üzüntüye yol açarken, vatandaşlar kurallara uyma konusunda uyarıldı.

■ İHSAN KARATAŞ

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