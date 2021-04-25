Edinilen bilgiye göre, Korona virüs temaslı olan M.K. isimli kadın, karantina kurallarını ihlal edip arkadaşlarıyla birlikte gezmeye çıktı. Çarşı ve mahalle bekçileri ikametgah adresine gidip kontrol edince karantinada olması gereken M.K.'nın sokakta olduğunu tespit etti. Evde tekrar izole altına alınan M.K.'ya 3 bin 450 TL ceza kesilip hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.
Karantina süresi bitmeden arkadaşlarıyla dışarı çıkan kadın bekçilere yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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