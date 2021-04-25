MHP’li Eren, eşinin böbreğiyle can buldu

MHP Nazilli İlçe Başkanı 54 yaşındaki Hasan Eren, 25 yıllık eşi Sevinç Eren'den aldığı böbrekle hayata tutundu. Eren, bir ay önce böbrek hastalığına yakalanarak Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Durumu kötüleşen ve diyalize bağlı yaşama tehlikesi ortaya çıkan Eren'e doktorları böbrek nakli yapılması gerektiğini söyledi. Tedavi sürecinde bir an olsun yalnız bırakmadığı eşine bir böbreğini vermek için gönüllü olan 45 yaşındaki Sevinç Eren'in kontrollerinde nakil için uygunluk görüldü. Sevinç Eren'den alınan böbrek, önceki gün Antalya'da özel bir hastanede kocası Hasan Eren'e nakledildi.

HAYAT MÜŞTEREKTİR

Başarılı operasyonun ardından 2 kızları olan çift, hastaneden taburcu oldu. Eşine hayat borcu olduğunu belirten Hasan Eren, "Asla onun hakkını ödeyemem, Allah bin kere razı olsun. İkinci baharımı yaşıyorum. Dünyaya tekrar gelsem, yine onunla evlenirim" dedi. Eşine hayat veren Sevinç Eren ise, "Hayat müşterektir. Aynı durumda ben olsaydım, o da bana verildi" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKÇE