Haberler Aydın Kamyon önüne kattığı otomobili sürükledi

Kamyon önüne kattığı otomobili sürükledi

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyon çarpıştı. Sürücü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.