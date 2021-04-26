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Haberler Aydın Son dakika: Aydın’ın Kuşadası ilçesinde deprem

Son dakika: ’ın ilçesinde

AFAD’dan yapılan son dakika açıklamasına göre ’ın ilçesinde 4.0 şiddetinde bir meydana geldi. Korkutan deprem saat 22:21’de oluştu. Depremin derinliği 7,78 km olarak ölçüldü.

Son dakika: Aydın’ın Kuşadası ilçesinde deprem

26.04.2021, 22:49 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021, 22:49

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Korkutan deprem saat 22:21'de oluştu. Depremin derinliği 7,78 km olarak ölçüldü.

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