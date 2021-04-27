2 kişinin ölümüne yol açan sanık tutuklu yargılanacak

AYDIN Efeler'de 5 Şubat'ta otoyol gişelerinde 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazaya neden olan Onur Bengi'nin (38), 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Bengi, kaza yapan aracı fark etmediğini ve çok pişman olduğunu söyledi. Mahkeme, SEGBİS ile duruşmaya katılan sanık Bengi'nin tutukluluk halinin sürmesine karar vererek, delillerin toplanması amacıyla duruşmayı erteledi. Kazada ölen Ali İlkimen ve Havva Ovacıklı'nın yakınları, karar sonrası sevinçten ağladı.

Onur Bengi Ali İlkimen

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ YAKALATTI

KAZA, 5 Şubat'ta saat 10.00 sıralarında Aydın-İzmir otoyol gişelerinde yaşandı. Aydın'dan İzmir yönüne giden Ali İlkimen (46) yönetimindeki 20 HA 949 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle otoyol gişelerine çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü ile Havva Ovacıklı (66), kaldırıldıkları hastanede can verdi. Mehmet Ovacıklı (66) ve Davut Özkan (44) ise yaralandı. Güvenlik kamera kayıtlarında İlkimen'in kullandığı 20 HA 949 plakalı otomobili gişeye yanaştığı sırada Onur Bengi'nin kullandığı 09 ACV 15 plakalı otomobilin sıkıştırdığı, kazanın da bu nedenle meydana geldiği belirlendi.

■ KAZIM YÖRÜKCE