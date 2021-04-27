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Haberler Aydın İtfaiyeye yardım eden gazetecilere saldırı

İtfaiyeye yardım eden gazetecilere saldırı

İtfaiyeye yardım eden gazetecilere saldırı

27.4.2021

AYDIN Nazilli'de bir apartmanın bahçesinde çıkan yangında ev sahibi, itfaiye ekiplerine yardımcı olan gazetecilerin üzerine saldırdı. Olay, Turan mahallesinde 3 katlı bir apartmanın bahçesinde önceki akşam saatlerinde gerçekleşti. Apartmana ait depoda yangın çıktı. Olay yerine ekiplerle birlikte gelen gazeteciler, alevlere müdahale etmek isteyen itfaiye ekiplerine yardımcı olmak istedi. Bu sırada görüntü alan gazetecilere tepki gösteren ev sahipleri basın mensuplarının üzerine yürüdü.

■ ÜMİT ÖZMEN

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