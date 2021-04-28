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Haberler Aydın 20 yaşındaki Mete yaşam savaşı veriyor

20 yaşındaki Mete yaşam savaşı veriyor

20 yaşındaki Mete yaşam savaşı veriyor

28.4.2021

AYDIN Nazilli'de meydana gelen motosiklet kazasında Mete Yıldırım (20) ağır yaralandı. Kaza, Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde önceki akşam meydana geldi. Mete Yıldırım yönetimindeki motosiklet, Sümer Mahallesi istikametine doğru ilerlerken aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için fren yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosikletten düşen Mete Yıldırım, 50 metre asfaltta sürüklenerek durabildi. Hastaneye kaldırılan Yıldırım'ın beyin kanaması geçirdiği belirlenirken, tedavisine yoğun bakım servisinde devam edildiği öğrenildi. Mete Yıldırım'ın ağabeyi Mahmut Yıldırım'ın da 3 yıl önceki Sevgililer Günü'nde geçirdiği trafik kazasında kız arkadaşıyla birlikte yaşamını yitirdiği öğrenildi.

■ ÜMİT ÖZMEN

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