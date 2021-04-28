Kontrolden çıkan araç elektrik direğine çarptı

AYDIN'DA elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü İsa Köse (35) yaşamını yitirdi. Kaza, Aydın-Muğla karayolu ile Çakırbeyli Mahallesi bağlantı yolunda meydana geldi. İsa Köse'nin kullandığı otomobil, dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton direğe çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Köse'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan bir kişi ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE