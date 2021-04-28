AYDIN'DA korona virüse yakalanan mübaşir Bülent Aba ile AK Partili eski yönetici Ruhi Danyal Katipoğlu hayatını kaybetti. Aydın Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi'nde mübaşir olarak görev yapan 59 yaşındaki Bülent Aba bir süre önce virüse yakalandı. Bir haftadır entübe olarak tedavi gören Aba, önceki gün yaşamını yitirdi.
Söke'de 62 yaşındaki Ruhi Danyal Katipoğlu'nun ise tedavisi sürerken durumu ağırlaştı. Katipoğlu, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
■ KAZIM YÖRÜKCE
Korona vırüs Aydın’da 2 can aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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