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Haberler Aydın Korona vırüs Aydın’da 2 can aldı

Korona vırüs ’da 2 can aldı

Korona vırüs Aydın’da 2 can aldı

28.4.2021

AYDIN'DA korona virüse yakalanan mübaşir Bülent Aba ile AK Partili eski yönetici Ruhi Danyal Katipoğlu hayatını kaybetti. Aydın Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi'nde mübaşir olarak görev yapan 59 yaşındaki Bülent Aba bir süre önce virüse yakalandı. Bir haftadır entübe olarak tedavi gören Aba, önceki gün yaşamını yitirdi.

Söke'de 62 yaşındaki Ruhi Danyal Katipoğlu'nun ise tedavisi sürerken durumu ağırlaştı. Katipoğlu, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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