AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli sürücü ve arkadaşı metrelerce sürüklenerek yaralandı. Kaza, önceki gece 03.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Söke istikametinden Kuşadası istikametine giden motosikletli 2 kişi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce sürüklendi. Hafif yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Motosiklet kazasında 2 kışı yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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