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Haberler Aydın Motosiklet kazasında 2 kışı yaralandı

Motosiklet kazasında 2 kışı yaralandı

Motosiklet kazasında 2 kışı yaralandı

28.4.2021

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli sürücü ve arkadaşı metrelerce sürüklenerek yaralandı. Kaza, önceki gece 03.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Söke istikametinden Kuşadası istikametine giden motosikletli 2 kişi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce sürüklendi. Hafif yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
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