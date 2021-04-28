Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

AYDIN'IN Buharkent ilçesinde, önceki akşam saatlerinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. Kazada traktörün altında kalan çiftçi Coşkun Çalışkan (39) hayatını kaybetti. Savcının incelemesinin ardından Çalışkan'ın cesedi Buharkent Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Çalışkan'ın önceki sabah incir bahçesine gittiği ve dönüş yolunda kaza yaptığı belirtildi.

■ İHSAN KARATAŞ