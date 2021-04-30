Klimadan yükselen alevler tüm evi sardı

AYDIN'IN Efeler ilçesinde çıkan ev yangınında 4 kişilik aile dumandan etkilendi. Yangın, Meşrutiyet Mahallesi 2055 sokakta bulunan bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Anne F.S. ve 3 çocuğunun evde bulunduğu sırada ısınmak için yaktıkları klimadan bir anda alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen F.S'ye itfaiye ekipleri tarafından oksijen tüpüyle ilk müdahale yapıldı. Ambulansta tedavi altına alınan anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE