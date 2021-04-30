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Haberler Aydın Ölüm uykusuna yattı

Ölüm uykusuna yattı

Ölüm uykusuna yattı

30.4.2021

AYDIN'IN İncirliova ilçesinde Ersel Savaş (52) bağ evinde uyurken tüp patlaması sonucu çıkan yangında yanarak can verdi. Yangın, Yazıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Acarlar Mahallesi'nde oturan ve çiftçilik yapan Ersel Savaş, tarlasını sulamak için bağ evine gitti.

Savaş, tarla suyunu açtıktan sonra bağ evindeki çekyatta uyuya kaldı. Bu sırada elektrik kontağından çıkan kıvılcımlar evi sararken içeride bulunan tüp, bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle yangın daha da büyürken çekyatta uyuyan Savaş, alevlerin arasında kaldı. İhbare üzerine eve gelen ekipler Savaş'ın yanmış bedeni ile karşılaştı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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