Park halindeki traktöre çarpan sürücü yaralandı

AYDIN'IN Efeler ilçesinde park halindeki traktöre çarparak takla atan aracın sürücüsü yaralandı. Kaza, Adnan Menderes Mahallesi Doğu Çevre Bulvarı üzerinde meydana geldi. Erdal Aydın'ın kullandığı otomobil, park halindeki traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarken araç sürücüsü Erdal Aydın yaralandı. Aydın ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı Erdal Aydın'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

■ İHSAN KARATAŞ