Tarım işçilerini taşıyan minibüs alev alev yandı

AYDIN'DA tarım işçilerini taşıyan minibüste, çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Şoför ile birlikte 19 tarım işçisi yanmaktan son anda kurtuldu. Aydın-İzmir Otoyolu Muğla bağlantı yolunda seyir halindeki tarım işçilerini taşıyan Serdal Kılıçarslan'ın kullandığı minibüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden şoför aracı kenara çekerek minibüstekileri tahliye etti. Minibüs alevler içerisinde yanarken jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen minibüs hurda yığınına döndü. Facianın eşiğinden dönülen olayda kimsenin yaralanmaması tek teselli oldu.

■ KAZIM YÖRÜKCE