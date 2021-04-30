Villa vurguncuları

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, değerleri 25 milyon lira olan 3 villayı sahte tapu ile satmaya çalışan şebekenin 9 üyesinden 5'i yakalandı. Aralarında emlakçı, inşaatçı ve taksicilerin de bulunduğu 9 kişi, Bodrum Ortakent'te her birinin değeri 25 milyon lira olan yüzme havuzlu, ultra lüks 3 villayı 75 milyon liraya satmak için alıcılarla anlaştı. Sahteciler 5 milyon 250 bin lira da kapora aldı.

4 KİŞİ DE ARANIYOR

Tapu sahteciliğini tespit eden Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Büro Amirliği ekipleri, 4 mağdurun ifadesini aldı. Şikayetlerin ardından teknik ve fiziki takip yapıldı. Düzenlenen operasyonda O.İ, A.S, A.Ş , S.K, A.S. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili 4 kişinin de arandığı bildirildi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamaları devam eden zanlıların resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından sorgulanmalarının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü, başka mağdurların olabileceği belirtildi.

ADEM ÜLKER