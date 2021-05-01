Aydın’da yapılan aşı sayısı 453 bine ulaştı

Aydın genelinde çalışmalar sıkı bir şekilde devam ederken, korona virüs aşı çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Aşı çalışmalarında birinci doz uygulanmasının yanı sıra ikinci doz aşılamalarına da başlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan anlık verilere göre Aydın'da bugüne kadar toplam 453 bin 393 kişiye korona virüs aşısı yapıldı.





Sağlık Bakanlığın resmi internet sitesinde, 1 Mayıs Cumartesi günü verilerine göre ülke genelinde toplam 22 milyon 925 bin 540 aşı yapıldı. Türkiye aşı tablosuna bakıldığında ise Aydın'da 263 bin 878 kişiye birinci doz, 189 bin 515 kişiye de ikinci doz olmak üzere toplam 453 bin 393 aşı vuruldu.

İl genelinde alınan tedbirler etkisini göstermeye başlarken, vaka artış hızında da düşüş yaşanmaya devam ediyor. Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise vatandaşların rehavete kapılmaması uyarısı yapıldı.