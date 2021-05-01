Kızına doyamadan toprağa girdi

Aydın Kuşadası'nda geçtiğimiz Aralık ayında motosikletiyle otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan Sezgin Şahinoğlu 4 ay sonra hayatını kaybetti. Bir ay önce kızını kucağına alan Şahinoğlu'nun acı haberi ilçeyi yasa boğdu. Kaza, geçtiğimiz Aralık ayında Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan Murat Sitesi önünde meydana gelmişti.

KAZADA AĞIR YARALANDI

Emine Y. yönetimindeki otomobil, Tütüncüler sitesi'nden garaj istikametine seyir halinde ilerlerken, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Sezgin Şahinoğlu yönetimindeki plakalı motosiklete çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Şahinoğlu, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Vücudunda çok sayıda kırık olan Şahinoğlu, tedavisinin 4'üncü ayında hayatını kaybetti. Geçen ay kızı dünyaya gelen Şahinoğlu'nun, kızına doyamadan kara toprağa girmesi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

İBRAHİM UZUN