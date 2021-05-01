Zift tankeri alev topuna döndü

AYDIN'IN Efeler ilçesinde yer alan ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın meydana geldi. Asfalt üretim merkezinde, içerisinde selpis adlı asfalt katkı maddesinin bulunduğu tanker, aşırı ısınma nedeniyle alev aldı. Tanker bir anda alev topuna dönerken, bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, tankerden yükselen kara dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangında 60 ton zift katkı maddesi ise kullanılamaz hale geldi.

■ KAZIM YÖRÜKCE