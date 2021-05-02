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Haberler Aydın Bu neyin parası Başkan Günel?

Bu neyin parası Başkan Günel?

Bu neyin parası Başkan Günel?

2.5.2021

CHP'Lİ Ömer Günel'in başkanlık yaptığı Kuşadası Belediyesi'nin 2020 Faaliyet Raporu'nda bugüne kadar örneği görülmemiş bir gider kalemi yer aldı.

Raporun 44. sayfasında yer alan "faaliyet bütçe dağılımı" bölümünde F.11.8 sıra numarası ile açıklanan "Dava ve takiplerin belediye lehine sonuçlanmasının sağlanması" açıklamalı 742 bin 280 liralık harcama kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Hukukçular resmi bir kurumda böyle bir harcama kalemi olamayacağını belirtirken bu ifadenin "her türlü yoruma açık" olduğuna dikkat çekti.

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