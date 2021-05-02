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Haberler Aydın Önce arkadaşını sonra kendini vurdu

Önce arkadaşını sonra kendini vurdu

Önce arkadaşını sonra kendini vurdu

2.5.2021

AYDINLI astsubay, Kilis'te önce arkadaşını ardından da kendini silahla öldürdü. Edinilen bilgiye göre Kilis Merkez'e bağlı Şehit Musa Özalkan Piyade Hudut Karakolu'nda görev yapan Aydın İncirliovalı Piyade Astsubay Çavuş Hakan Katırcı ile Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Astsubay Çavuş Hakan Katırcı, Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya'ya ateş ederek öldürdü. Katırcı, daha sonra aynı silahla kendine ateş ederek yaşamına son verdi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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