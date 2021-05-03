Adnan Menderes’in memleketi Koçarlı hizmetle buluştu

MİLLET BAHÇESİ

Koçarlı'yı değişim ve yenilikle tanıştırmak için var güçleriyle çalıştıklarını kaydeden Başkan Kaplan, "Belediye hizmet binamızın inşaat çalışmaları yeni emniyet binası çalışmalarıyla birlikte hızla sürüyor. Yeni jandarma binamız da Aydın Valiliği marifetiyle yapılıyor. İmam Hatip Ortaokulu'nun inşaatına başladık. Millet Bahçesi Projesi için düğmeye bastık" dedi. İlçedeki devam eden hizmet ve yatırımlarla ilgili açıklama yapan Başkan Kaplan, "2 adet halı saha için 12 bin metrekarelik alan tahsis ettik. Spor kompleksimizin inşaat çalışmalarına başladık. Yeni hastane yerimizin imar çalışmasını yapıyoruz" dedi.

HİZMETE SUNULDU

Koçarlı'da hayata geçirecekleri imar düzenlemesinde kamu yararı gözetilerek Turizm Yolu'nun geçeceği güzergahta yeşil alanlar, yürüyüş alanları ve parkları kapsayan çalışmalar yapacaklarını da kaydeden Başkan Kaplan, "Cihanoğlu Kulesi ve etrafındaki alanların tamamının kamulaştırma meselesini de geçtiğimiz süreçte belediye olarak çözdük. İlçemizin sembolü Cihanoğlu Kulesi, konak ve müştemilatın tamamı, restore edilerek Koçarlı halkımızın hizmetine sunulacak" dedi. Başkan Kaplan, "O bölgedeki belediyemizin alanlarını da değerlendirerek 10 bin metrekarelik yeni bir ticari ve sosyal yaşam alanını hayata geçirmiş olacağız. Sınırlarımız içerisinde 47 adet taşra mahallemizle birlikte iki adet beldeden mahalleye dönen ve senelerdir ihmal edilen yerleşim yerlerimizde de yol, parke taşı döşeme, mezarlık düzenlemeleri gibi çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

KÖKLÜ DEĞİŞİMLER

Koçarlı'nın 471 kilometrekarelik yüzölçümüyle büyük bir alanı kapsadığını belirten Başkan Kaplan, "Tüm alanımıza hizmeti sırasıyla eşit şekilde yayma çabası içerisinde ve program dahilinde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Aydın Valiliğimiz, Milletvekillerimiz ve belediyemizin de desteğiyle elimizden gelen hizmeti götürüyoruz. Bu noktada da ciddi mesafeler kat ettik" diye konuştu.