En acı ders

Aydın'ın Çine ilçesinde ailesiyle birlikte yaşarken 2 yıl önce hayatını ithalat uzmanı Sabri Mert Karaman ile birleştiren Esra Karaman, evlendikten sonra Muğla'nın Bodrum ilçesine yerleşti. Özel bir kolejde ana sınıfı öğretmeni olarak görev yapmaya başlayan Karaman, öğrencilerine evden online eğitim verirken evinde baygınlık geçirdi.

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Eşi Mert Karaman ve yakınlarının yardımı ile çağrılan bir ambulans ile özel hastaneye kaldırılan Karaman yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yapılan kontrolünde beyin kanaması geçirdiği belirlenen Karaman, Muğla'dan Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakında 36 saattir tedavi altında bulunan Esra Karaman, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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