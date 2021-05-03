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Haberler Aydın İnsanlık ölmemiş!

İnsanlık ölmemiş!

İnsanlık ölmemiş!

3.5.2021

Aydın'ın Söke ilçesinde bir marketten alışveriş yaptıktan sonra içinde emekli maaşının bulunduğu poşeti unutan 71 yaşındaki Dudu Çınar'ın parası, kasiyer tarafından bulundu. Kasiyerin teslim ettiği para, polis tarafından yaşlı kadına verildi. Çınar, maaşını çektikten sonra girdiği markette para dolu poşeti kasada unuttu. Kasiyer, bir süre sonra fark ettiği poşeti Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti. Polis, poşetteki HES kodu evrakından Dudu Çınar'a ulaştı. Evinden alınarak polis merkezine getirilen Dudu Çınar, "Çok üzülmüştüm. 'Kim bilir nerede düşürdüm, asla geri gelmez' diyordum. O kasiyerden de, polislerimizden de Allah razı olsun" dedi.

İHSAN KARATAŞ

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