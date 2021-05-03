Kaçak zanlı denetıme takıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan kısıtlama denetimlerinde, hakkında 20 yıl 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı. Alacamescit Mahallesi'nde görev yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde şahsın çeşitli suçlardan kaydı bulunan N.G. olduğu ve 'Gece Vakti Silahla Yağma' suçundan arandığı anlaşıldı. Toplamda 20 yıl 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan N.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.