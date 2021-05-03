Ölüm kampı!

Sokağa çıkma kısıtlamasında Aydın'dan Bursa'ya kamp yapmaya giden 5 arkadaştan 57 yaşındaki Ramazan Elçin, 50 metrelik kayalıklardan düşerek feci şekilde hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, 5 arkadaş Aydın'dan Bursa'nın İznik ilçesi Kırıntı Mahallesi Menekşe mevkiine kamp yapmaya geldi. Kampçılardan Ramazan Elçin (57), gece saat 01.00 sıralarında ayağı kayarak 50 metrelik kayalıklardan düştü. Paniğe kapılan arkadaşları, hemen jandarmaya haber verdi. Olay yerine çok sayıda Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. EKİPLER GECE BOYU ARADI

Bölgenin kayalık ve ormanlık olması nedeniyle gece boyu kilometrelerce yürüyerek arama-kurtarma çalışması yürüten ekipler, sabah saatlerinde Ramazan Elçin'in cansız bedenine ulaştı. Elçin'in cansız bedeni İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırırken, 4 arkadaşı hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden işlem yapıldı.



DAHA ÖNCE 8 KİŞİ MAHSUR KALMIŞTI

AYNI bölgede birkaç ay önce de yoğun kar yağışından dolayı 8 kampçı mahsur kalmış, 9 saatlik çalışma sonucu bulunmuşlardı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.