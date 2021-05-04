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Haberler Aydın Afgan uyuşturucu satıcısı yakalandı

Afgan satıcısı yakalandı

Afgan uyuşturucu satıcısı yakalandı

4.5.2021

NARKOTİK ekipleri turizm sezonu öncesi sahil kentlerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Aydın-İzmir otoyolunun Aydın gişeleri mevkiinde şüpheli bir otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramaya narkotik köpeği Tina da katıldı. Tina'nın aracın arka tamponuna tepki vermesi üzerine ekiplerce sökülen tamponun içinde 3 kilogram metamfetamin bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan Afganistan uyruklu S.S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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