Afgan uyuşturucu satıcısı yakalandı

NARKOTİK ekipleri turizm sezonu öncesi sahil kentlerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Aydın-İzmir otoyolunun Aydın gişeleri mevkiinde şüpheli bir otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramaya narkotik köpeği Tina da katıldı. Tina'nın aracın arka tamponuna tepki vermesi üzerine ekiplerce sökülen tamponun içinde 3 kilogram metamfetamin bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan Afganistan uyruklu S.S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE