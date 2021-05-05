Aydın Kuşadası'nda Murat Can Narlı, kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Polis noktasındaki beton bariyerlere çarpan otomobil daha sonra sürüklenerek çarptığı orta refüjde durabildi. Otomobilin geldiğini gören polis ekipleri, kendilerini yola atarak kazadan son anda kurtuldu. Sürücünün 99 promil alkollü olduğu belirlendi.
■ İBRAHİM UZUN
Alkollü sürücü polis noktasına daldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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