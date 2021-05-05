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Haberler Aydın Alkollü sürücü polis noktasına daldı

Alkollü sürücü polis noktasına daldı

Alkollü sürücü polis noktasına daldı

5.5.2021

Aydın Kuşadası'nda Murat Can Narlı, kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Polis noktasındaki beton bariyerlere çarpan otomobil daha sonra sürüklenerek çarptığı orta refüjde durabildi. Otomobilin geldiğini gören polis ekipleri, kendilerini yola atarak kazadan son anda kurtuldu. Sürücünün 99 promil alkollü olduğu belirlendi.

■ İBRAHİM UZUN

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