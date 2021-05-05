Aydın'da otomobille panelvan araç çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Denizli'ye doğru seyir halinde olan Melih Küçükduymaz (20) yönetimindeki 20 U 6354 panelvan tipi araç, Cemil Işık (33) yönetimindeki 09 RC 409 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle panelvan araç devrildi. Kazada, iki sürücü ile birlikte araçlarda bulunan Ahmed Ahmed Ağa (31), İbrahim Çarkçı (21) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.