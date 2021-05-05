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Haberler Aydın Çiftlikteki 200 ton saman küle döndü

Çiftlikteki 200 ton saman küle döndü

Çiftlikteki 200 ton saman küle döndü

5.5.2021

Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Yamalak Mahallesi'nde Ali Dönmez'e ait hayvan çiftliğinde samanların toplandığı alanda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Kuyucak Belediyesi'ne ait iş makineleri sevk edildi. Alevlerin, samanların tamamını sarması ve yoğun duman dolayısıyla ekipler, yangını güçlükle kontrol altına alabildi. Yangında yaklaşık 200 ton saman zarar gördü.

■ ÜMİT ÖZMEN

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