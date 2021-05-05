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Haberler Aydın Nazilli’de trafik kazası: 4 yaralı

’de trafik kazası: 4 yaralı

’ın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Nazilli’de trafik kazası: 4 yaralı
İHA

05.05.2021, 19:32

Kaza bugün saat 18.00 sıralarında Aydın-Denizli karayolu Nazilli Organize Sanayi girişi, Şehit Fehmi Şahin Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Melih K. idaresindeki 20 U 6354 plakalı kamyonet ile Cemil I. yönetimindeki 09 RC 409 plakalı otomobil kavşak içerisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile kamyonet yol devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile birlikte Ahmed A.A. ve İbrahim Ç. ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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