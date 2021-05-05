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Haberler Aydın Yangın söndü acı kaldı

Yangın söndü acı kaldı

Yüzlerce hayvana ev sahipliği yapan sulak alan yakıldı!

Yangın söndü acı kaldı

5.5.2021

AYDIN'IN Efeler ilçesinde yüzlerce canlı türüne ev sahipliği yapan Çıldır Göleti sulak alanında çıkan yangında yavru bir köpek yanmaktan son anda kurtarıldı. Yangın, Tepecik Mahallesi'ndeki Çıldır Göleti sulak alanında çıktı. Kimliği belirsiz kişilerce sazlıkların tutuşturulmasının ardından alevler, kuşlar başta olmak birçok canlı türüne barınma, beslenme ve yuvalama ortamı oluşturan Çıldır Göleti sulak alanına sıçradı. Yapılan söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Alevlerin arasından çıkarılan yavru bir köpeğin içler acısı hali ise görenlerin içini burktu.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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