Aydın’da can pazarı

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde maden işçilerini taşıyan midibüsün yoldan çıkarak kayalıklara çarpması sonucu can pazarı yaşandı. Yaralıların yola saçıldığı kazada 14 işçi yaralandı. Kaza, ilçeye girişteki rampada meydana geldi.

Kuvars maden işçilerini taşıyan Durmuş Ramazan Akyüz idaresindeki 41 ABR 420 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Kayalıklara çarpan midibüsün içerisinde adeta can pazarı yaşandı. Araçtaki işçilerin bir kısmı yola saçılırken, bazı işçiler hurdaya dönen araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ZAMANLA YARIŞTILAR

İtfaiye ve sağlık ekipleri yaralıları kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Midibüste sıkışan işçiler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazada sürücü Durmuş Ramazan Akyüz, işçiler Sadettin Şangaz, Eşref Demirsoy, Murat Ocak, Celal Kurt, Recep Yüksel, Ali Yaşar Ceber, Sefa Çatal, Süleyman Aslan, Mehmet Ahla, Barış Öztürk, Mükerrem Türkan, Ramazan Polat ve Hasan Oral olmak üzere 14 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

MURAT ŞENBAKLAVACI