  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Aydın’da tam kapanma ihlaline 5 günde 1 milyon lira ceza

’da tam kapanma ihlaline 5 günde 1 milyon lira ceza

’da 17 günlük tam kapanmada 29 Nisan- 4 Mayıs tarihleri arasında yapılan denetimlerde 683 iş yeri ve 682 kişiye tedbirleri ihlalden 1 milyon 70 bin 464 lira ceza uygulandı.

Aydın’da tam kapanma ihlaline 5 günde 1 milyon lira ceza
DHA

06.05.2021, 08:43

Aydın Valiliği 17 günlük tam kapanma kapsamında denetlemeleri sıkı bir şekilde devam etti. Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında 1853 ekip ve 5 bin 989 personelle denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde tedbirleri ihlal eden 683 iş yeri ve 682 kişiye toplam 1 milyon 70 bin 464 lira ceza kesildi. Denetimlerin tam kapanma bitene kadar sıklaştırılarak devam edileceği öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın’da tam kapanma ihlaline 5 günde 1 milyon lira ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.