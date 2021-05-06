Haberler Aydın Bacağı rögar mazgalına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Bacağı rögar mazgalına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bacağı beton rögar mazgalına sıkışan 10 yaşındaki kız çocuğu burada mahsur kaldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi, itfaiye ve polis yönlendirildi.

İHA 06.05.2021, 18:41 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021, 18:42