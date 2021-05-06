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Haberler Aydın Bacağı rögar mazgalına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Bacağı rögar mazgalına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

'ın ilçesinde bacağı beton rögar mazgalına sıkışan 10 yaşındaki kız çocuğu burada mahsur kaldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi, itfaiye ve polis yönlendirildi.

Bacağı rögar mazgalına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
İHA

06.05.2021, 18:41 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021, 18:42

Olay, Efeler Mahallesi 1416 Sokak üzerinde saat 17.00'da meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki M.K.'nin bacağı bir anlık dikkatsizlik sonucu beton rögar mazgalına sıkıştı.

Aydın'da bacağı rögar mazgalına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Küçük kızın ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı ekipleri M.K.'nın bacağını sıkıştığı yerden çıkarttı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen küçük kızın ailesi itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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