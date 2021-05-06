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Didim'de polislerden sürpriz doğum günü

'ın Didim ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki , babası için yapmak istediği sürpriz doğum günü talebine Didim Emniyeti duyarsız kalmadı. Pandemi döneminde tam kapanma sebebiyle gerçekleştirilen mini kutlama Deniz Birkal ailesini mutlu etti.

Didim'de polislerden sürpriz doğum günü

06.05.2021, 18:21 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021, 18:22

Didim Efeler mahallesinde yaşayan Mahir Özgür Damar İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Diren Deniz Birkal, babasının sürpriz doğum günü için Didim Emniyeti'nden yardım istedi. Birkal'ın talebine kayıtsız kalmayan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, aldığı pastayla Diren Deniz Birkal'ın evine gitti.

Babası Bülent Birkal ve Annesi Yıldız Birkal evlerinden polisi görünce şaşkınlık yaşarken, polisler kızlarının babasına sürpriz doğum günü talebi için geldiklerini ifade etti. Pastalı sürpriz doğum günü için baba Bülent Birkal, 47 yaşına bastığını belirterek "Kızım benim doğum günüm için emniyet müdürlüğünden tanıdığımız bir komiserin yardımıyla bu etkinliği yapmış, beni çok mutlu etti. Emniyet güçlerine de teşekkür ederim" dedi.

8 yaşındaki Diren Deniz Birkal da babası için düşündüğü sürpriz doğum gününe yardım eden emniyet güçlerine teşekkür ederek "Bugünü hayatımda hiç unutmayacağım. Çok sevdiğim babam için güzel oldu. Ben de çok mutlu oldum" dedi. Sürpriz doğum günü etkinliğinde mumlar üflenmesinin ardından pasta kesildi.

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