Kadıkalesi’nin üzeri Göbeklitepe gibi kapatılacak

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki tarihi Kadıkalesi-Anaia Höyüğü'nün üzerinin çatı ile kapatılması için çalışma başlatıldı. Göbeklitepe gibi höyüğün üzerinin tamamen kapatılması planlanan projenin 3 milyon liraya mal olacağı bildirildi. Çalışmanın 4 ay içinde tamamlanması planlanıyor. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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