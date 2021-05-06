  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Kadıkalesi’nin üzeri Göbeklitepe gibi kapatılacak

’nin üzeri Göbeklitepe gibi kapatılacak

Kadıkalesi’nin üzeri Göbeklitepe gibi kapatılacak

6.5.2021

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki tarihi Kadıkalesi-Anaia Höyüğü'nün üzerinin çatı ile kapatılması için çalışma başlatıldı. Göbeklitepe gibi höyüğün üzerinin tamamen kapatılması planlanan projenin 3 milyon liraya mal olacağı bildirildi. Çalışmanın 4 ay içinde tamamlanması planlanıyor. ■ KAZIM YÖRÜKCE
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kadıkalesi’nin üzeri Göbeklitepe gibi kapatılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.